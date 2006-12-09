Полоний-210 подмешали Литвиненко в чай

Британские следователи пришли к предварительному выводу, что Александр Литвиненко отравился, выпив чаю, в который был подмешан полоний-210, пишет газета The Daily Mail.

По мнению полицейских, радиоактивное вещество попало в организм бывшего сотрудника ФСБ в баре отеля Millenium, где он обедал и пил чай со своими знакомыми Андреем Луговым, Дмитрием Ковтуном и Вячеславом Соколенко.

Незначительные следы заражения полонием-210 обнаружены у семи сотрудников бара, которые, по всей видимости, получили свою дозу при общении с мойщиком посуды, который мыл чашку Литвиненко. Луговой и Ковтун проходят обследование на предмет обнаружения в их телах радиации. О Соколенко достоверной информации нет.

В связи с открывшимися обстоятельствами местные специалисты проводят постоянный радиологический мониторинг Темзы, в которую смытый из чашки полоний мог попасть через канализацию. Пока в реке заражения не обнаружено.

Лента.ру