Религиозных организаций в Крыму стало почти в 40 раз больше

За последние 20 лет количество религиозных организаций в Крыму увеличилось почти в 40 раз, такого роста нет ни в одном регионе Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Республиканского комитета Крыма по делам религий Владимир МАЛИБОРСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его данным, в автономии на сегодняшний день зарегистрированы уставы 1362 религиозных организаций, хотя еще 21 год назад было всего 37 зарегистрированных организаций. «Такого роста нет ни в одном регионе Украины. Естественно, в этом стремительном росте происходят и не всегда прогнозируемые ситуации, но самое главное то, что есть понимание как у лидеров религиозных организаций, так и у органов власти, чтобы ситуация была в рамках закона», - сказал председатель Республиканского комитета по делам религий.

В то же время он рассказал, что сторонники запрещенной в ряде стран мира организации «Хизб ут-Тахрир» (Партии исламского освобождения) находят лазейки в украинском законодательстве и ведут свою деятельность, маскируясь под религиозные организации.

По словам В.МАЛИБОРСКОГО, «Хизб ут-Тахрир» в качестве партии в Украине де-юре легализована быть не может. «В соответствии с законом о политических партиях в Украине, не может быть зарегистрирована партия, у которой имеется зарубежный центр», - пояснил он. При этом, отметил эксперт, хизбы «находят лазейки под видом религиозных организаций», не указывая в уставных документах всю информацию о себе. «Но когда они проводят свои конференции, там уже совсем другие призывы», - сказал глава Рескомитета по делам религий.

В.МАЛИБОРСКИЙ напомнил, что деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России, в США, в ряде арабских стран, а в Турции недавно были массовые аресты хизбов.

В целом же, характеризуя религиозную ситуацию в Крыму, он назвал ее стабильной. Крым по-прежнему остается популярным местом у миссионеров. «Крым имеет особое место в туристическом плане, сюда прибывают и миссионеры, и служители, которые стараются найти здесь своих сторонников», - добавил В.МАЛИБОРСКИЙ.