Милиция обезвредила две преступных наркогруппировки

Сотрудники полтавской милиции задержали преступную группу из 8 человек по подозрению в торговле наркотиками в Полтаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Главного управления Министерства внутренних дел в Полтавской области Михаил ЦИМБАЛЮК.

По его словам, задержанные – три женщины и 5 мужчин - изготовляли и сбывали наркотики из маковой соломки, конопли и сильнодействующих психотропных медпрепаратов на территории Полтавы.

В результате 11 обысков у полтавских наркодилеров изъяли 1 кг маковой соломки, 100 мл «ширки», 16 мл первинтина, 300 таблеток «Терафуна» (используется для изготовления первинтина), 2 мл «Сибазона», 1 литр растворителя и кустарное оборудование для изготовления наркотиков.

Кроме того, был наложен арест на квартиру женщины - организатора группировки, также изъято 100 граммов золота, телевизоры, оргтехника, DVD-проигрыватели, 15 мобильных телефонов и бытовая техника. Преступная группа действовала около 5 лет и за день обслуживала около 100 наркоманов. «Мы вышли на их постоянных клиентов, их насчитывается 80», - сообщил М.ЦИМБАЛЮК. Больше года милиция документировала действия этой группировки. «Все задержанные ранее уже привлекались к ответственности за распространение и употребление наркотиков, они меняли квартиры через квартирное бюро каждый месяц, было сложно их задержать», - сообщил М.ЦИМБАЛЮК

По данным милиции, сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком 5-10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, 5 августа полтавская милиция задержала шесть человек ромской национальности по подозрению в торговле наркотиками в Кременчуге. Подозреваемые изготовляли и сбывали наркотики на территории Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Николаевской и Полтавской областей. Во время задержания было изъято 500 граммов сухого опия, 1 литр концентрированного опия на общую сумму 300 тыс. грн. По данным М.ЦИМБАЛЮКА, денежный оборот по ромской группировке составлял около 0,5 млн. грн. в месяц. Всего наложено арест на имущество стоимостью свыше 1 млн. грн. В частности, при 5 обысках изъято 2 автомобиля – Mazda-6 и ВАЗ 2107, оргтехника, пятизарядное ружье «винчестер» без документов и регистрационного номера, обрез оружия, 400 граммов золота, 4 телевизора, 2 DVD-проигрывателя, 3 музыкальных центра, бытовая техника, ковровые изделия, 18 изделий из фарфора, керамика и хрусталь. «Это говорит о том, что преступники меняли наркоманам на инъекции различные вещи», - сообщил М.ЦИМБАЛЮК.