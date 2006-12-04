Украина и США подписали Соглашение о науке и технологиях

23:01, 04 декабря 2006
Общество
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От Украины его подписал министр экономики

Украина и США подписали Соглашение между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны соглашение подписал министр экономики Украины Владимир МАКУХА, с американской – заместитель государственного секретаря США Клаудиа А.МАКМЮРРЕЙ.

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