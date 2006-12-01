Запорожский мэр пришел к согласию с Партией регионов

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ и депутаты Запорожского горсовета после многомесячного противостояния сегодня подписали соглашение, которым определили структуру исполкома горсовета, состав заместителей городского председателя и исполкома Запорожского горсовета.

Как сообщил УНИАН Андрей ИВАНОВ - руководитель фракции Партии регионов, имеющей в Запорожском горсовете 43 мандата из 89, "сегодня в ходе переговоров руководителей фракций и мэра мы определили персональный состав заместителей мэра, структуру и состав исполкома горсовета".

По словам А.ИВАНОВА, на заседании согласительной комиссии принято решение об освобождении от занимаемых должностей заместителей городского председателя Валерия ЧЕРКАСКИ (курировавшего вопросы, связанные с распределением земельных ресурсов и инвестпроекты - УНИАН), а так же Владислава ГАЛЬЦОВА (курировавшего блок экономических вопросов, приватизацию и вопросы, связанные с работой концерна "Городские теплосети", обеспечивающего в Запорожье подачу тепла и горячей воды- УНИАН).

"Достигнуто соглашение о том, что вопросы инвестблока и земельные вопросы будет в качестве заместителя мэра курировать Сергей ГЛАДЧЕНКО (представитель ОАО "Мотор Сич" - депутат горсовета от ПР - УНИАН), а вопросы, ранее контролировавшиеся В.ГАЛЬЦОВЫМ два человека: эксзаведующий приемной Президента Виктора ЮЩЕНКО в Запорожской области Валентин ГРИЦЕНКО (вопросы приватизации) и начальник главного управления экономики Запорожского горсовета Наталья НОВАК (экономический блок)", - рассказал А.ИВАНОВ, отметив, что все остальные заместители городского головы продолжат свою работу в Запорожской мэрии.

Правда, трое - Александр КУЗЬМИН, Сергей ГЛАДЧЕНКО и Валерий КРАЙНИЙ, являющихся на сегодняшний день депутатами Запорожского горсовета, лишь в том случае, если сложат с себя депутатские полномочия.

Состав исполнительного комитета Запорожского горсовета определен в количестве 26 членов.

Информацию о достижении договоренностей по кадровому вопросу подтвердил и мэр Запорожья Е.КАРТАШОВ. "Мы достигли соглашения в вопросах структуры управления и распределения должностей заместителей городского головы и членов исполкома", - заявил Е.КАРТАШОВ.

Участники согласительной комиссии - руководители фракций в Запорожском горсовета так же сообщили, что согласны с решением Е.КАРТАШОВА о проведении 6-й сессии Запорожского горсовета 6 декабря.

Справка УНИАН. На протяжении последних 8 месяцев в Запорожье между мэром Запорожья и депутатским корпусом происходило противостояние, вызванное разногласиями по кадровым вопросам: большинство депутатов настаивали на отстранении от занимаемых должностей заместителей городского председателя В.ЧЕРКАСКИ и В.ГАЛЬЦОВА с чем мэр был до последнего времени категорически не согласен.

Результатами многомесячного конфликта стали ряд судебных исков, срыв сессий, постановление суда, запрещающее секретарю Запорожского горсовета созывать и проводить сессии, принятие депутатами в отсутствие мэра решения о роспуске исполкома Запорожского горсовета и освобождении от занимаемых должностей всех заместителей городского головы, а так же исключение Е.КАРТАШОВА из состава Партии регионов, представители которой имеют в Запорожском горсовете абсолютное большинство и назначение секретарем горсовета и мэром разных дат проведения сессий горсовета.