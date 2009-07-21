Киевскую канализацию чуть не прорвало в Днепр

На Бортнической станции аэрации сегодня утром произошел локальный прорыв дамбы илового поля № 1, который был оперативно ликвидирован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации с ссылкой на Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

По словам начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталия ПШЕНИЧНОГО, прорыв дамбы произошел сегодня около 7.00. В результате прорыва произошла утечка осадка объемом до 1 тыс. куб. м.

«По состоянию на 10 часов утра авария была локализована – утечка затампонирована мешками с песком и осыпана глиной», – сообщил В.ПШЕНИЧНИЙ.

Он заверил, что угрозы водам Днепра сегодняшняя утечка не составляет, весь осадок попал на охранную зону станции.

«Сегодня по поручению первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО мы провели выездное заседание рабочей комиссии и подготовили письмо на имя Киевского городского председателя с предложением выделить средства на укрепление дамбы илового поля», – добавил начальник Главного управления.

Он отметил, что с начала года на подсыпку дамб иловых полей БСА из городского бюджета выделено 24 млн. грн. Благодаря своевременному финансированию этих работ, сегодняшний случай на станции аэрации – первый в текущем году, тогда как в прошлом году зафиксировано 29 таких случаев.

Справка УНИАН. Бортническая станция аэрации - единственная система очистительных сооружений сточых канализационных вод Киева. По данным Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, все три блока очистки сточных вод и вспомогательных цехов станции отработали свой амортизационный ресурс в среднем на 90% и нуждаются в глубокой реконструкции и модернизации.

Первая очередь БСА была введена в эксплуатацию в 1965 году.