Прокуратура изменила обвинение «черному трансплантологу»

Прокуратура «фактически признала невиновность» израильского хирурга Михаэля ЗИСА, считает его адвокат Олег КУРИННЫЙ.

Об этом он заявил по телефону корреспонденту УНИАН. Адвокат сообщил, что на вчерашнем очередном судебном заседании Ворошиловского районного суда государственный обвинитель со стороны прокуратуры изменил обвинение, предъявляемое М.ЗИСУ. Так, по словам О.КУРИННОГО, теперь М.ЗИС обвиняется по ч.1 ст. 143 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека»), которая предусматривает наказание «штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех». Ранее М.ЗИС обвинялся по ч. 2 ст. 149 УК Украины («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека, содеянные относительно несовершеннолетнего, нескольких человек, повторно, по предварительному заговору группой лиц, с использованием служебного положения или лицом, от которого потерпевший был в материальной или другой зависимости»), которая предусматривает «лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества».

О.КУРИННЫЙ отметил, что с М.ЗИСА сняли серьезное обвинение и заменили его таким обвинением, которое даже не предусматривает лишения свободы.

«Фактически мы считаем, что это прокуратура как бы честь мундира бережет своего и фактически признала факт невиновности», - сказал адвокат. И при этом добавил: «Мы сегодня как бы практически удовлетворены тем, что прокуратура изменила обвинение».

В то же время, по словам О.КУРИННОГО, на сегодняшнем заседании судья Л.ПЕРЕВЕРЗЕВА нарушила закон тем, что не разрешила «заявить о ходатайстве» со стороны обвиняемого и его адвоката. «Я не знаю, почему она отказала, ничем не мотивировала. Она сказала, что на этой стадии процесса мы не имеем права заявлять ходатайство, хотя в законе записано, что все участники процесса имеют право заявлять ходатайство на любой стадии процесса в судебном заседании, - пояснил адвокат. - Она не знала сути ходатайства, сказала, что, если у нас изменили обвинение, мы не имеем право заявлять ходатайство в сегодняшнем заседании. Но это нарушение закона».

Как сообщал УНИАН, М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 года в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

В июле 2008 года Ворошиловский райсуд Донецка отпустил хирурга из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.

28 июля М.ЗИС сам явился на очередное судебное заседание. Однако после очередного слушания дела исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД в Донецкой области Сергей КОЛОМИЕЦ по распоряжению прокурора области Виталия МУРЗЫ взял М.ЗИСА под стражу и направил в СИЗО.

4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации. Она просила суд лишить М.ЗИСА свободы на 3,5 года.

21 августа Ворошиловский райсуд его оправдал. Кроме того, суд постановил отменить предыдущую меру пресечения и вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога. Однако после оправдательного решения суда хирурга отвезли в СИЗО.

29 августа этот же райсуд признал незаконным задержание М.ЗИСА и его дальнейшее содержание в СИЗО и вынес решение немедленно освободить хирурга.

9 сентября 2008 года Донецкий областной апелляционный суд отменил решение Ворошиловского райсуда от 29 августа об освобождении М.ЗИСА из-под стражи.

10 марта 2009 года Апелляционный суд Донецкой области своим решением отменил оправдательный приговор, выданный 21 августа 2008 года Ворошиловским районным судом Донецка израильскому хирургу М.ЗИСУ. Решением суда было объявлено об отмене оправдания М.ЗИСУ и о направлении дела на «новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом судей».