Где взять деньги, которых нет в бюджете?

Глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталья КОРОЛЕВСКАЯ позитивно оценивает принятие парламентом Закона «Об общих принципах развития государственно-частного партнерства в Украине» и отмечает необходимость применения ГЧП в сферах ЖКХ, транспорта и коммуникаций.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета, переданном агентству УНИАН.

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, со временем ГЧП можно применить в других отраслях. «Таким образом, мы сможем привлечь деньги на те социально значимые проекты, которые невозможно полностью финансировать из бюджета», - считает она.

По ее словам, многие объекты, на развитие которых у государства просто нет денег, постепенно приходят в упадок, но и отдать такие объекты государство тоже не может - из-за их стратегического и важного социального значения. Поэтому самый оптимальный выход - привлечь частника таким образом, чтобы государство при этом не потеряло права собственности, отметила депутат.

Как сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, после преодоления рецессии, с которой сейчас борется весь мир, начнется «настоящая схватка за деньги инвесторов». И те страны, которые не смогут привлечь инвесторов, окажутся на задворках мировой экономики, считает депутат.

«Государственно-частное партнерство – это как раз тот уникальный механизм, который поможет привлечь инвестиции, не поступаясь интересами государства», - аргументировала необходимость принятия закона Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета отметила, что многие страны с высокоразвитой экономикой пришли к ГЧП еще в 1970-е годы. «Так, в Великобритании ГЧП эффективно использовалось в сфере образования, в Канаде – в сфере здравоохранения», - говорит она. Классическим примером реализации ГЧП также является проект тоннеля под Ла-Маншем стоимостью в 4 млрд. фунтов стерлингов. В Лондоне уже 30 лет на базе ГЧП развивается метрополитен. И таких примеров более чем достаточно, в том числе и в странах с переходной экономикой и низким уровнем соцобеспечения, подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что закон дает возможность восстановить и модернизировать тысячи объектов, при этом риски между государством и частным партнером распределяется «предельно объективно». Значительная их часть перекладывается на частного партнера. Государство берет на себя обязательства по предоставлению земельного участка, необходимого для реализации проекта ГЧП, обеспечивает эффективную тарифную политику, гарантирует то, что на протяжении действия договора владелец объекта (в данном случае государство) не будет меняться и объект не будет выставлен на продажу, подчеркнула депутат.

Напомним, сегодня, 25 июня, Верховная Рада приняла Закон «Об общих принципах развития государственно-частного партнерства в Украине». «За» проголосовало 255 народных депутатов.