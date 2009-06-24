Богослужения в Киево-Печерской Лавры будут транслировать в Интернете

С 27 июня 2009 года богослужения из Трапезного храма Киево-Печерской Лавры будут транслироваться в Интернете.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе УПЦ, решение об организации прямой видеотрансляции было принято после того, как посетители лаврского сайта неоднократно просили об этом наместника монастыря. В основном это верующие из разных епархий Украины и зарубежья, не имеющие возможности присутствовать в Лавре, но желающие приобщиться к богослужениям.

Трансляция служб будет вестись на сайте Лавры в разделе «Прямая трансляция богослужений» по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

«Приняв решение об организации прямой видеотрансляции богослужений в Интернете, мы предоставили возможность всем, кто по разным причинам не может прийти на службу, непосредственно приобщиться к общей молитве. Благодаря этому посетители официального сайта Киево-Печерской Лавры смогут увидеть служение Литургии, услышать провозглашаемые проповеди лаврского духовенства и познакомиться с древними лаврскими церковно-певческими традициями», - сказал, комментируя нововведение наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архиепископ Вышгородский ПАВЕЛ.