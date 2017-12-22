Глава Житомирской ОГА призвал правоохранителей быть более эффективными и открытыми

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич призвал правоохранителей работать эффективнее и быть открытыми для общественности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, на этом Гундич подчеркнул сегодня во время координационного совещания с правоохранительными органами в прокуратуре области.

По его словам, в следующем году силовые структуры должны работать еще эффективнее и быть более открытыми для общественности. «Как председатель облгосадминистрации я могу заверить, что есть эффективное сотрудничество и единая позиция власти области и силовых структур, что дает возможность совместно обеспечивать и правопорядок, и противодействие коррупции. Да, у нас процент раскрываемости преступлений выше, чем в среднем по Украине. Но сказать, что я полностью доволен работой, не могу. На следующий год мы должны ставить перед собой новые задачи и эффективно работать и в направлении незаконной добычи янтаря и песка, и незаконных рубок лесных насаждений. Это все - средства, которые могли бы пойти в бюджет. Если поступления от этих сфер будут расти, то и материально-техническое обеспечение силовых структур будет улучшаться», – подчеркнул Гундич.

Также руководитель области призвал представителей правоохранительных органов приложить больше усилий к разоблачению коррупции и взяточничества в различных сферах деятельности и быть более открытыми к общественности. «Мы должны делать все возможное, чтобы разоблачать взяточников, чтобы общество и органы власти, которые работают для общин, очищались от таких людей. Результаты работы показывают, что это реально можно сделать. Будьте более открытыми, потому что общественность сегодня очень активная и мы должны с ней общаться. Чем более открытыми мы будем, тем больше будет к нам доверие людей», – сказал Гундич.

Также, по словам прокурора области Любомира Вийтовича, в этом году уровень раскрываемости преступлений по результатам расследований в области выше, чем средний по Украине – 41% (против 37,5% в Украине - УНИАН). Количество зарегистрированных уголовных правонарушений зменшиласяу этом году против прошлогоднего на 11%. Также в области отмечается существенное уменьшение умышленных убийств. В суд направлено 39 обвинительных актов в бюджетной сфере, 10 - в земельном, а также 26 уголовных коррупционных правонарушений.