«Золотую пальмовую ветвь» получил Михаэль Ханеке за «Белую ленту»

Картина "Белая лента" выдающегося австрийского режиссера Михаэля ХАНЕКЕ завоевала высшую награду 62-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь".

Как передает ИТАР-ТАСС, на примере жизни удаленной протестантской деревни на севере Германии фильм рассказывает о кризисе немецкого общества накануне Первой мировой войны. Фильм выполнен в черно-белой цветовой гамме. Это первая высшая награда Каннского фестиваля, которую получил М.ХАНЕКЕ.

Картина "Пророк" французского режиссера Жака ОДЬЯРА завоевала Гран-при фестиваля. Она имеет статус второй по значению премии этого кинофорума.

Австрийский актер Кристоф ВАЛЬЦ получил премию за лучшую мужскую роль. Он исполнил роль нацистского офицера в картине американского режиссера Квентина ТАРАНТИНО "Бесславные ублюдки". Французская актриса Шарлотта ГЕНСБУР завоевала премию за лучшую женскую роль. Она сыграла в вызвавшем большую полемику на кинофоруме фильме режиссера Ларса фон ТРИЕРА "Антихрист".