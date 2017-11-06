Порошенко о решении суда по Колмогорову: страна должна брать под защиту своих защитников

Президент Украины Петр Порошенко одобрительно отозвался о решении Высшего специального суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел относительно пересмотра дела пограничника Сергея Колмогорова.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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«Как верховный главнокомандующий болел и болею за судьбу Сергея Колмогорова. Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельств. Война - это суровое время, и не мы её начинали, и каждая утрата нам болит. Иногда и сама отчизна должна брать под защиту своих защитников», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты пограничника Сергея Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский районный суд Мариуполя. Также суд освободил из-под стражи самого Колмогорова.