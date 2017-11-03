Львовянка получила престижную мировую премию по иллюстрации

Львовянка Валерия Соколова победила на Международном биеннале иллюстрации «Золотое перо». Эту награду вручают художникам со всего мира за выдающийся вклад в искусство иллюстрации. Победителей биеннале объявили на выставке «Золотое перо Белграда», сообщает сайт «Видавництва Старого Лева».

Также автор попала в топ лучших иллюстраторов по версии журнала «3х3» в номинации «Детские книги». Ежегодно журнал, посвященный современному искусству иллюстрации, которая выходит в печать в США и распространяется по всему миру, выбирает лучших художников, пишет zik.ua.

Валерия Соколова родилась во Львове. Закончила Львовскую художественную школу, училась во Львовском полиграфическом институте им. Ивана Федорова, затем – в белорусском Государственном театрально-художественном институте. В 1992 году переехала в США, где живет и работает до сих пор. С 2005 года Валерия Соколова постоянно преподает иллюстрацию, дизайн, типографию, иконопись и другие предметы в Университетах Нью-Йорка, продолжая успешную карьеру иллюстратора детской книги. Работы художницы украшают такие книги, как «Когда еще звери говорили» Ивана Франко, «Белла-балерина» Лауры Эйми Ґарн и др.