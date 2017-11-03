В Шепетовке продлили каникулы для школьников из-за отсутствия тепла в городе

Детям Шепетовки, Хмельницкой области, из-за отсутствия тепла во всем городе, продлили осенний отдых от школы, говорится в ТСН.

В городе еще даже не начали отопительный сезон. Почти две недели люди мерзнут на работе и дома. Несколько детских садов, которые не оборудованы индивидуальными котельными, также не работали на этой неделе. Люди возмущены.

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«Мы спим одетые, да и очень холодно. Я не знаю, еще такого года не было, чтобы это отопление до сих пор не было», - говорит местная жительница.

Оказалось, теплоснабжающее предприятие, а оно частное, не справилось с выплатой долгов за потребленное топливо «Нафтогаза» и оставило шесть тысяч квартир без отопления.

«НАК не дает нам номинаций, не выделяет лимитов. Задолженность наша перед НАКом, которую он декламирует в последнем письме это 5, 2 миллиона гривен», - рассказывает руководитель юридического отдела ООО "Шепетовка Энергоинвест" Наталья Потапова.