Отопление в центре Одессы включат не раньше 6 ноября

В центре города тепло появится в лучшем случае на следующей неделе. Такой прогноз сделал на заседании бюджетной комиссии горсовета первый вице-мэр Анатолий Орловский, передает Думская.

Читайте такжеОдесса без горячей воды: почему всем одесситам предлагают переходить на бойлерыПо его словам, чтобы заработала ТЭЦ, которая отапливает центр, мэрии придется провернуть настоящую многоходовку. На завтрашней внеочередной сессии горсовет выделит из муниципальной казны (в основном из бюджета развития) 95 млн грн коммунальному предприятию «Теплоснабжение г. Одессы». КП использует их, чтобы частично погасить свою задолженность перед централью. ТЭЦ, в свою очередь, перечислит эти деньги «Нафтогазу», и тот предоставит предприятию номинации на газ.

Всего коммунальщики задолжали ТЭЦ примерно 500 млн грн. Долги теплоэлектроцентрали перед «Нафтегазом» - это почти миллиард. 95 млн грн – минимальный платеж по соглашению с поставщиками газа, говорит Орловский.

2 августа этого года вступили в силу положения закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования», которые серьезно усложнили оказание такой помощи. Финансовая поддержка даже коммунальных предприятий теперь может осуществляться только на основании соответствующей муниципальной программы, одобренной Антимонопольным комитетом Украины.