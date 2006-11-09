Синоптики обещают дождь и мокрый снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в Крыму умеренные осадки. Ветер северо-западный, в восточной части и в Крыму юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура на протяжении суток 1-6° тепла, в Карпатах около 0°; днем на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 7-12° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

11-12 ноября - переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных и северных областях ночью 11 ноября местами небольшой, днем 12 ноября умеренный дождь, кое-где с мокрым снегом. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем 12 ноября в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура 11 ноября ночью от 3° мороза до 2° тепла, 12 ноября 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в южной части ночью 11 ноября 0-5° тепла, 12 ноября 0-5° мороза, в Крыму от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла, в Крыму до 9°.

13 ноября временами мокрый снег и дождь, в центральных, южных, а днем и в восточных областях местами сильные осадки; 14 ноября без существенных осадков, только в западных, а днем и в северных областях осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега.

Температура ночью 13 ноября 0-5° тепла, 14 ноября от 2° мороза до 3° тепла (в западных и северных областях 1-6° мороза); днем 0-5° тепла, в Приазовье и южных областях 4-9° тепла, в Крыму до 12°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Киеве и местами по области порывы 15-18 м/с. Температура на протяжении суток в Киеве 4-6° тепла, по области 1-6°.

11-12 ноября - переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью 11 ноября местами небольшой, днем 12 ноября умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11 ноября от 3° мороза до 2° тепла, 12 ноября 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

13-14 ноября - временами мокрый снег и дождь (ночью 14 ноября без существенных осадков). Температура ночью 13 ноября 0-5° тепла, 14 ноября 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.