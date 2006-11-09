В Севастополе запретили пить воду

В торговой сети Севастополя сегодня утром за один час раскупили практически всю питьевую воду в связи с официальной информацией о непригодности водопроводной воды для приготовления еды.

Как передает корреспондент УНИАН, с 7 часов утра Севастопольская государственная региональная ТРК пускает в эфире строку-объявление, что „в связи с сильными осадками и паводком на реке Черная питьевая вода в водопроводной системе города Севастополя временно непригодна для приготовления еды и питья”. Рекомендовано „использовать воду только в технических целях”. В информации отмечается, что это касается жителей Балаклавы, Корабельной стороны проспекта Победы (Нахимовский район), города Инкерман, Ленинского и Гагаринского районов (то есть, практически всего города - УНИАН).

Уже около 8 часов утра питьевую воду в таре объемом 5 литров в магазинах нельзя было купить, а позже - и в меньшей таре, в продаже осталась только газированная минеральная вода. „Водный” ажиотаж в магазинах города продолжается.

Ажиотажу и определенной панике способствовало и то, что ночью и утром по городу очень быстро распространялась непроверенная информация о вроде бы попадании в реку Черная ядовитой жидкости "фенол". По другой информации, в воду попало ракетное топливо. В управлениях по чрезвычайным ситуациям (горгосадминистрации и МЧС по Севастополю) подробностей не сообщают. В пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации УНИАН сообщили, что в данный момент „идет большое совещание по этому вопросу” под руководством председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА.