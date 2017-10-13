"Мы вошли в историю!": создатель хита Despacito заявил о рекордных 4 миллиардах просмотров на YouTube (видео)

Музыкант Луис Фонси заявил, что он и другие создатели хита Despacito «вошли в историю», так как клип на эту песню набрал четыре миллиарда просмотров в YouTube. Об этом он написал в своем инстаграме.

Читайте такжеЛовкий украинец победил на чемпионате мира по паркуру (видео)

«Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, но вместо того, чтобы праздновать, мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось», — написал он, подразумевая пострадавший от урагана остров Пуэрто-Рико, где снимался клип на эту песню.

Также он призвал подписчиков оказать помощь пострадавшим жителям Пуэрто-Рико.

В августе сообщалось, что клип на песню «Despacito» пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки стал самым просматриваемым видео в истории YouTube. К тому времени видео собрало почти 3 млрд просмотров.