Памела Андерсон в Париже засветилась в фуражке от украинского дизайнера (фото)

20:51, 05 октября 2017
Общество
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Свой образ модель дополнила стильным головным убором серого цвета с инициалами RB от украинского дизайнера Руслана Багинского.

ТСН

Памела Андерсон попала в объективы папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса. Звезда возвращалась из Парижа, где активно посещала модные показы известных брендов. Выглядела Памела свежо и стильно. 

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На ней была черная блузка с длинным рукавом, короткая  юбка из искусственной кожи (ведь известно, что Андерсон – активная защитница животных) и серые балетки.

Свой образ модель дополнила стильным головным убором серого цвета с инициалами RB от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Напомним, головные уборы от украинского бренда Ruslan Baginskiy пользуются успехом в голливудских звезд. Носили фуражки от Багинского Белла Хадид и Кайя Гербер примерили головные уборы от украинского дизайнера

Белла Хадид, Кайя Гербер, Кьяра ФерраньиДелло Руссо, Кьяра Ферраньи, Магдалена Фраковяк. А также украинские знаменитости - Тина Кароль, Надя Дорофеева и Оля Полякова.

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Теги: #Памела Андерсон украинский дизайнер