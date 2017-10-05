Памела Андерсон в Париже засветилась в фуражке от украинского дизайнера (фото)

Памела Андерсон попала в объективы папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса. Звезда возвращалась из Парижа, где активно посещала модные показы известных брендов. Выглядела Памела свежо и стильно.

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На ней была черная блузка с длинным рукавом, короткая юбка из искусственной кожи (ведь известно, что Андерсон – активная защитница животных) и серые балетки.

Свой образ модель дополнила стильным головным убором серого цвета с инициалами RB от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Напомним, головные уборы от украинского бренда Ruslan Baginskiy пользуются успехом в голливудских звезд. Носили фуражки от Багинского Белла Хадид и Кайя Гербер примерили головные уборы от украинского дизайнера

Белла Хадид, Кайя Гербер, Кьяра ФерраньиДелло Руссо, Кьяра Ферраньи, Магдалена Фраковяк. А также украинские знаменитости - Тина Кароль, Надя Дорофеева и Оля Полякова.