В Украине с начала года разоблачили и наказали 6 тысяч пограничников-взяточников

В Украине с начала года в ходе антикоррупционных акций разоблачили и привлекли к ответственности 6 тысяч пограничников. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цыгыкал, сообщает пресс-служба МВД.

«С начала 2017 года Государственная пограничная служба провела три антикоррупционные акции. В результате профилактических мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечено более 5 тысяч человек, к административной – почти 1 тысяча», - сказал Цыгыкал.

В отношении 73 пограничников открыты уголовные производства, 38 из них осуждены, уволены более 500 человек, в том числе 26 – с лишением воинского звания.

«Количество отказов от неправомерной выгоды, предложенной во время службы, выросла почти в 4 раза, по сравнению с прошлыми годами. Только за 2017 год мы зафиксировали 800 отказов от предложенной взятки. Но мы будем продолжать борьбу с коррупционерами, ведь народ Украины заслуживает честную пограничную службу», - подчеркнул Петр Цыгыкал.

Как сообщал УНИАН ранее, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил о задержании сотрудниками СБУ на взятке в 70 тыс. долларов (1 млн 820 тыс. гривен по курсу НБУ, - ред.) заместитель главы одного из департаментов ПАО "Укрзализныця" Вахтанг Джакели.

"Несколько часов назад оперативники СБУ задержали первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ОАО "Украинская железная дорога" Вахтанг Джакели при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 тыс. долларов за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО "Украинская железная дорога", - заявил Лавренюк.