"Для меня это - бл*ди. Все, точка!": известный режиссер "прошелся" по украинским гастролерам

Украинский и крымскотатарский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев жестко высказался об украинских артистах, которые гастролируют в России. Своими мыслями он поделился в интервью "Апострофу".

"Я никого не осуждаю, я высказываю свое мнение. Просто я хочу называть вещи своими именами. Я убежден в том, что те персонажи, которые рассказывают, мол, искусство вне политики, хотят тупо заработать денег. И они никого не теряли, у них никто не погиб, их друзья не участвуют ни в волонтерском движении, ни в жизни страны. Они живут так, как они жили всегда, и не хотят ничего менять в этом. Я всем желаю здоровья и так далее, просто для меня это – бл*ди. Все, точка, конец фразы", - резюмировал он.

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Напомним, что актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев 12 лет (с 1992 по 2004 годы) жил и работал в Крыму, в Симферопольском государственном крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре. С 2003 года начал сниматься в кино, в 2005-м сменил Симферопольский театр на Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве, а с 2007 года выступил уже в новом качестве – кинорежиссера.