Раненому во время учений ВСУ оператору отказали в признании потерпевшим - адвокат

Защита раненого на военных учениях телеоператора из Кривого Рога Вячеслава Волка обжалует непризнание его потерпевшим по одному из производств, открытых относительно инцидента. Об этом сообщил его адвокат Максим Гореликов "Радио Свобода".

По его словам, на свое обращение в военную прокуратуру Криворожского гарнизона Южного региона Украины о признании Волка потерпевшим по одному из производств он получил официальный отказ.

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Он отметил, что по факту ранения оператора на учениях открыто три уголовных производства.

"Открытые производства по статье 128 (причинение телесных повреждений по неосторожности) и статье 263 (незаконное оружие). По этому делу вопросов нет, его ведет полиция города, мы там признаны потерпевшей стороной", - рассказал он.

"Было открыто еще одно производство - по статье 420 (халатное отношение к военной службе). По данному производству военная прокуратура должна расследовать действия военных лиц, которые организовывали данные обучения. По этому делу нас не признают потерпевшей стороной. Мы считаем, что это нарушение наших прав. Ведь действия военных привели к тяжелым последствиям", - заявил адвокат.

Гореликов сказал, что обжаловать постановление следователя военной прокуратуры он будет в суде, как только получит его текст, пока у защиты есть только письмо-ответ.

В военной прокуратуре Криворожского гарнизона Южного региона Украины пока это сообщение не комментируют.

Как известно, 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих, где изъявил желание испытать себя в роли статиста.