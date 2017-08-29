В Беларуси не подтверждают информацию о содержании пропавшего украинца Гриба под стражей - МИД

Компетентные органы Беларуси не подтверждают информацию о содержании пропавшего 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба под стражей в спецучреждениях в этой стране.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В частности, дипломат проинформировал о выполнении украинскими консулами поручения МИД по установлению путем контактов с компетентными органами Беларуси и России местонахождения пропавшего украинца.

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"По результатам контактов консула Украины в Республике Беларусь с компетентными органами городов Витебска и Минска не подтверждена информация о возможном содержании пропавшего гражданина Украины в спецучреждениях на территории этой страны", - сказал Кирилич.

В то же время, отвечая на вопрос о возможности пребывания Павла Гриба на территории РФ, Кирилич сказал: "В случае его содержания в спецучреждениях на территории Российской Федерации, мы ожидаем быстрого сообщения о месте содержания, причинах задержания, наличии адвоката для защиты его прав, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции с Российской Федерацией".

Как сообщал УНИАН, МИД поручило украинским консулам в сотрудничестве с компетентными органами России и Беларуси установить местонахождение 19-летнего Павла Гриба, который является сыном члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба.

Об исчезновении сына заявил сам Игорь Гриб. Он сообщил, что 24 августа 2017 года его 19-летний сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).