В Одессе будущие флотские офицеры приняли военную присягу (фото, видео)

В Одессе будущие флотские офицеры приняли Военную присягу. 29 курсантов Института ВМС и 14 курсантов отделения военной подготовки мореходный колледж технического флота Национального университета «Одесская морская академия».

Торжественный ритуал проведения на причале непосредственно у боевых кораблей и катеров ВМС ВС Украины.

"Всегда помните слова торжественной клятвы на верность Украинскому народу. Пусть примером верности Военной присяге для вас будут стойкость и мужество настоящих патриотов Украины, всех тех, кто в сложное для государства время не предал Родину и сейчас верно служит своему народу, выполняет боевые задачи на востоке Украины, - отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко. - В ваших руках будущее украинских ВМС, вы наша надежда, наш ориентир", - добавил он.

Все присутствующие минутой молчания почтили память защитников Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Украины, склонили головы перед героизмом и мужеством боевых побратимов, которые три года назад Иловайск павших за свою Родину.

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Кроме того, во время мероприятия свои первичные воинские звания "младший лейтенант" получили выпускники курсов военной подготовки старшинского состава Института ВМС. Также состоялось награждение офицерского и курсантского состава государственными наградами и знаками отличия командующего ВМС ВС Украины.

Ритуал завершился прохождением торжественным маршем и коллективным фотографированием.

Справка. Всего в 2017 году в Институт Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия» набрали 64 курсанта, 18 из которых являются выпускниками Военно-морского лицея (г. Одесса), а 8 выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. В отделение военной подготовки мореходный колледж технического флота Национального университета «Одесская морская академия» в текущем году вступили 57 курсантов.