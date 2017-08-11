Жителям оккупированной Ялты пришлось организовывать пикет против грузовиков Филиппа Киркорова

В оккупированном Крыму людям пришлось организовывать пикет для борьбы с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым, грузовики которого портили набережную Ялты и мешали людям пройти к скамейкам во время концерта.

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Об этом сообщает крымский журналист Сергей Сардыко в соцсетях.

"Ура! Мы победили! Поздно вечером состоялся разговор с гендиректором Крымской госфилармонии Олесей Костенко, которая заверила, что грузовые автомашины Киркорова будут заезжать к концертному залу "Юбилейный" через улицу Чехова, а не через ялтинскую набережную!", - написал журналист.

"Пикетирование, намеченное на 11 августа, отменяем, т.к. наши требования были полностью удовлетворены", - дописал он.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Филипп Киркоров задолжал банку 25 миллионов рублей по кредиту