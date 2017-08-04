У Луценко назвали "исключительным" нарушение дорожных правил кортежем генпрокурора

Кортеж генпрокурора Юрия Луценко нарушил правила дорожного движения, не создавая аварийно-опасной ситуации», эти нарушения имели «исключительный характер». Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Читайте такжеКортежи Луценко, Ложкина и других политиков регулярно нарушают ПДД - СМИ«Нарушение правил дорожного движения имеет исключительный характер и обусловлено ситуацией на дороге, в частности нарушением ПДД другими участниками. При этом не создаются аварийно-опасные ситуации для других участников движения на дороге», – заявила она

Накануне журналисты программы «Схемы» сообщили, что кортеж генерального прокурора Юрия Луценко часто нарушает правила дорожного движения, выезжает на встречную полосу, разворачивается через двойную сплошную линию.

Так, в частности, случилось 11 июля, когда два авто «Тойота Кэмри», которыми пользуется глава ГПУ, направлялись в Верховную Раду на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов, когда до заседания оставалось 10 минут. То же нарушение со стороны кортежа генерального прокурора, журналисты фиксировали еще дважды.

Журналисты зафиксировали, как, заезжая в главное управление СБУ, этот кортеж пересек двойную сплошную разметку, чтобы не ехать дальше разворачиваться на перекрестке.

Журналисты программы направили запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой прокомментировать, по каким причинам автомобили, на которых передвигается Юрий Луценко, пренебрегают правилами дорожного движения, однако ответа от ГПУ не получили.