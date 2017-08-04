Долго ли продержится Лобода на шпагате: в Одессе оценили возможность срыва концерта "изгнанной" певицы

Юридических поводов для запрета концерта в Одессе одиозной певицы Светланы Лободы нет, но в этом случае следует рассматривать нравственный аспект вопроса.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

"А может ли заглушить безмерную печаль истерзанной войной Украины музыка тех, кто ублажает ею посылающих в нашу страну убийц? А может, музыка этих ублажающих тоже становится убийцей?" - подчеркнул он.

Глава региона отметил, что некоторые артисты любят повторять, что они вне политики и просто зарабатывают деньги.

"Да, они могут быть вне политики и могут зарабатывать деньги. Они могут продавать свой талант, но они не должны продавать ни свою честь, ни свою Родину. Это же очень просто осознать, если твоя Родина в огне, ты не можешь кокетничать и создавать хорошее настроение тем, кто этот огонь зажег и поддерживает, мечтая выжечь твою страну дотла. Это не измеряется деньгами. Это ровно то, насколько ты человек", - пишет Степанов.

"Анастасия Приходько и Ани Лорак, Лобода и Андрей Макаревич. Вроде все артисты, а общего ничего. Различие в наличии чести и чувства собственного достоинства. Анастасия Приходько в 2009 -м, выступая на "Евровидении" за Россию, получает награды. Слава, популярность и гастроли в России. Но после начала российской агрессии она отказывается от всего, что связывало ее с этой страной. Она даже не допускала возможности для себя сделать выбор между деньгами и Украиной", - добавил глава Одесской ОГА.

Он сравнил ситуацию Приходько с Ани Лорак.

"Ани Лорак тоже украинка, весь творческий путь которой был связан с Украиной. Однако это не помешало ей без зазрения совести поздравлять российских солдат 23 февраля. Солдат, которые приезжают нас убивать! Она выбрала деньги и бесчестье без малейшей тени сомнения", - констатировал Степанов.

Председатель облгосадминистрации напомнил, что Лобода не единожды выступала в Кремле, давала концерты на Первом канале России, посещала премии "РуТВ", пела на свадьбах и вечеринках российских олигархов.

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"Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю - абсолютно бессмысленны. Именно поэтому я думаю, что Украину Лобода не то, чтобы не любит, ей на Украину абсолютно наплевать. Я всегда выступал и выступаю за диктатуру Закона и верховенство права. Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция. Позиция по отношению к Украине, тем, кто на войне и тем, кто в плену, кто уже не живет с нами, к их детям, женам, мужьям и родителям", - подчеркнул он.

"И я знаю точно, что в Украине есть достойные артисты. Их много. Выступления которых украсили бы праздник ко Дню нашего города. Пусть наш город будет символом национального сплочения. Одесса – жемчужина! Обращаюсь к организаторам концерта - давайте поддержим прекрасный статус нашего города!" - резюмировал Степанов.

Как сообщает КП, продажу билетов на концерт Лободы, который должен был состояться 3 сентября, приостановили.

Имя певицы подействовало на "патриотические организации", как красная тряпка на быка. Первым вопрос о срыве традиционно поднял экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко – именно по его инициативе был сорвано предыдущее выступление LOBODA, а концерт Ирины Билык сопровождался огромным скандалом и дракой.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Стерненко объявил у себя в Fаcebook протест против очередного выступления Светланы Лободы. Свою неприязнь к артистке он не единожды объяснял тем, что она часто выступает в России, в том числе в оккупированном Крыму.

А в соцсетях уже разгорелись настоящие войны между поклонниками Светланы Лободы и теми, кто против ее концерта.