Фанаты раскритиковали новый сериал от создателей "Игры престолов" еще до выхода в свет

Две недели назад стало известно, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайс планируют создать новое шоу с HBO под названием "Конфедерации" Новый сериал HBO представляет собой альтернативную историю США после Гражданской войны в XIX веке.

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Мы увидим, как Юг уже успешно отделился от Союза, но рабство еще оставалось законным в течении нескольких поколений. Из-за этого в сети возникли многочисленные споры.

После того, как планы на шоу были объявлены, много людей высказали свое возмущение, а хэштег #NoConfederate (#НетКонфедерации) стал всемирной тенденцией в Twitter в прошлое воскресенье, когда на HBO шел новый эпизод "Игры престолов". Столкнувшись с большой критикой, HBO выпустил пресс-релиз в поддержку нового шоу: "Мы очень уважаем диалог и озабоченность, которые создались вокруг "Конфедерации". У нас есть вера в то, что (продюсеры) Нишель, Дэн, Дэвид и Малкольм будут с осторожностью относиться к этому вопросу.

Проект в настоящее время находится в зачаточном состоянии, поэтому мы надеемся, что люди оставят суждения, пока не будет что посмотреть". Предполагается, что съемки сериала начнутся в 2018 году.