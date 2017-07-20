На приморском направлении: власти и волонтеры Мариуполя развернули масштабную работу над имиджем города

В мэрии Мариуполя подчеркивают, что это не только прифронтовой город, но и спокойный приморский город, готовый принимать туристов со всей Украины. Развитие тревел-потенциала, одна из стратегических целей, которую местные власти определили для себя на период 2017-2021 годов, об этом говорится в статье "Нового времени".

Читайте такжеВ Мариуполе установили полицейскую "смарт-остановку" общественного транспорта (фото)Туризм, как надеются, чиновники, подтолкнет к развитию средний и мелкий бизнес. Кроме этого, "туризм является стимулом для развития самого города", - считает гендиректор фонда развития Мариуполя Юрий Кампов. "Мы хотим, чтобы он становился красивее, и чтобы здесь было комфортно", - отметил он.

Городские власти начали с того, что в Google заменили фотографии города с разрушениями, на мирные, провели фестиваль MRPL Sity, который посетили более 15 тыс. человек.

Еще одной приманкой, на которую здесь хотят "ловить" туристов "магниты" - так здесь называют отреставрированные объекты - символы города.

По мнению Евгения Ворожбита, председателя Ассоциации турорганизаций Мариуполя и Приазовья, есть еще одна категория туристов, на которых может рассчитывать промышленный город - это те, кто приезжает на море в поселки Азовского побережья. "За две недели лежания на пляже эти люди заедут в Мариуполь потратить деньги, посидеть в ресторане, погулять, что-то купить", - говорит он.

"Приезд туристов мог бы стать пусть небольшой, но поддержкой городу", - говорит Юлия Сабадаш, глава фонда культурного наследия Мариуполя. Резюме у нее короткое - факт того, что Мариуполь - это Украина, уже не обсуждается. Осталось доказать, что город может быть туристическим центром, заключила она.

Полную версию статьи читайте в журнале "Новое время" от 21 июля 2017 года.