"Беспрецедентные меры безопасности": Киев готовится к самому масштабному концерту Depeche Mode в Восточной Европе

Уже сегодня легендарная британская группа Depeche Mode даст концерт в Киеве. Выступление музыкантов начнется в 19.45 на НСК Олимпийский. Сцена для концерта уже готова.

К слову, меры безопасности во время проведения концерта группы Depeche Mode в Киеве усилят. Порядок будут обеспечивать около 200 полицейских и нацгвардейцев, сообщает Нацполиция.

"19 июля на НСК Олимпийский состоится выступление группы Depeche Mode. Охрану общественного порядка будут обеспечивать около 200 сотрудников структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

Усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающих к НСК территориях, остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена. Кроме того, сотрудники патрульной полиции будут регулировать дорожное движение на расположенных рядом улицах.

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Тур Depeche Mode уже сейчас стал самым масштабным туром в мире по итогам Billboard. На данный момент было продано 613,701 мест на 17 концертах на общую сумму в 46.5 миллионов долларов.

На киевский концерт продано большинство билетов и, безусловно, он станет самым посещаемым концертом в Украине в 2017 году, пишет "Сегодня".

Организаторы сообщают об беспрецедентных мерах безопасности.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, выступление Depeche Mode в Киеве могло не состояться. 17 июля концерт в Минске пришлось отменить. А все потому, что фронтмена группы Дэйва Гаана госпитализировали в одну из больниц белорусской столицы с кишечным расстройством.

Из Минска музыканты прилетели на частном самолете. У солиста группы Дэвида Гаана был неплохой вид. Каждому из звезд дали отдельный автомобиль, кортеж в сопровождении полиции провоз легендарных британцев кольцевой дорогой, поэтому киевских пейзажей они не увидели. Возле 5-звездочного отеля их ждал только персонал – ни одного фаната и ни одной телекамеры.

Журналисты хотели подарить музыкантам украинские подарки, но клавишник Дэвид Флетчер не захотел взять, а гитарист Мартин Гор остановился, чтобы взять, однако охрана помешала ему это сделать. Что будет делать группа до концерта не известно, но в их райдере есть серебряные ложки, черные чашки и 12 холодильников.

Тем временем сцена для концерта Depeche Mode на НСК Олимпийский уже готова. Сейчас она выглядит так: