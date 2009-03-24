Два винницких землячества в Киеве заговорили про объединение

Идея объединения сил и возможностей двух винницких землячеств стала основным лейтмотивом отчетно-выборной конференции общества «Винничане в Киеве», что состоялась в столице.

В 1995 году академик П. Саблук вместе с бывшим министром обороны В. Шмаровым инициировали создание первого Винницкого землячества.

Два года назад было организовано общество «Винничане в Киеве». Именно его члены на своей конференции обсуждали проблему раскола земляков в Киеве и искали пути его преодоления.

Новоизбранный председатель «Винничан в Киеве» О. Зарубинский выразил мнение, что структура обществ сама по себе не является определяющей, и "ничего плохого в том, что параллельно будут сосуществовать два объединения, нет", главное, чтобы малой родине и тем, кто поменял ее на столицу, была от деятельности хоть какая-то польза.

О конкретных делах «Винничан в Киеве» говорили и дипломат В. Крижановский, и политики В. Кононов, С. Татусяк, В. Рябоконь, Н. Ильченко, и хозяйственники Г. Калетник, П. Бел, В. Продивус, Л. Андриец, и врач С. Жук.

Инициатор создания первого Винницкого землячества академик Саблук высказался за объединение земляков в одно большое общество.