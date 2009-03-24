Начальник львовской колонии за $2000 обещал "отпустить" зэка

Во Львовской области правоохранители задержали начальника одной из исправительных колониий во время получения взятки в размере 2 тыс. долл.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

По данным правоохранителей, кроме этих денег, в служебном кабинете должностного лица, где и произошло задержание, оперативниками были изъяты еще 1 тыс. 200 долл.

«Начальник исправительной колонии за 2 тыс. долларов взятки обещал решить вопрос об условном и досрочном освобождении от отбывания наказания одного из осужденных. С письменным заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы обратилась 23-летняя женщина. Должностное лицо-взяточник был задержан во время получения валюты», - говорится в сообщение милиции.

Материалы Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД во Львовской области по этому факту направлены в прокуратуру для принятия решения в порядке ст.97 УПК Украины.