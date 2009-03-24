Сколько украинцев относят себя к среднему классу (опрос)

В результате финансового кризиса количество украинцев, которые относят себя к высшей прослойке среднего класса, уменьшилось с 14% в третьем квартале до 10% в четвертом квартале 2008 года, сообщила заместитель генерального директора TNS Ukraine Анна ДОБРЫВЕЧИР. Тогда как за первый-третий кварталы 2008 года этот показатель возрос почти вдвое - с 7% до 14%.

Эти данные были обнародованы на заседании круглого стола «Средний класс-2009», посвященном презентации одноименного совместного проекта TNS-Украина и еженедельника «Комментарии», в котором также приняли участие несколько ведущих украинских экспертов-экономистов. Суть проекта заключается в дополнении регулярных ежеквартальных исследований TNS-Украина блоком вопросов, которые позволят провести стратификацию украинского общества и четко выделить группу «средний класс». Результаты исследований будут публиковаться в регулярной рубрике еженедельника, и обсуждаться на круглых столах.

«На нынешний момент никто в действительности не знает, что такое средний класс. Каждый говорит о среднем классе с той точки зрения, с которой ему самому выгодно, - отметил главный редактор еженедельника «Комментарии» Вадим ДЕНИСЕНКО. – Поэтому мы и пытаемся опознать представителя среднего класса в лицо».

По словам А.ДОБРЫВЕЧИР, сегодня корректнее говорить о том, что в Украине зарождается протосредний класс. В нем четко выделяются несколько слоев: «выше среднего», «средний», «ниже среднего». В третьем квартале 2008 г., по данным TNS, в средний слой протосреднего класса попали 24% украинцев, в «ниже среднего» - 18%. В четвертом квартале 2008 эти показатели ухудшились: доля среднего слоя уменьшилась до 20%, а «ниже среднего» возросла до 23%.

По мнению экс-председателя Госкомпредпринимательства Константина ВАЩЕНКО, в таких результатах нет ничего странного: как только в четвертом квартале прекратилось потребительское кредитование, и люди потеряли возможность обслуживать свои кредиты, они сразу перестали относить себя к среднему классу.

Член Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Виктор ЛИСИЦКИЙ, комментируя результаты исследований TNS, базирующихся на самооценке респондентов, заметил, что стоит делать поправку на менталитет украинцев, которые очень любят себя жалеть. Вообще, по мнению В.ЛИСИЦКОГО, в таких социологических исследованиях следует обращать внимание не только на критерии доходов, но и на фактор социальной активности респондентов.

Что же касается перспектив среднего класса Украины в 2009 году, то, по словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Ирины АКИМОВОЙ, доля его в общем объеме населения будет падать. Сохранение среднего класса и возможности относительно его увеличения в 2010 году, по ее мнению, будут зависеть от стабилизации банковской системы и макроэкономических показателей, а в целом – от политической стабильности в обществе.

Председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ признала тот факт, что бум кредитования позволил большинству украинцев перейти в «стабильный средний класс», хотя они и не имели достаточных накоплений, которые защитили бы их от последствий кризиса. В то же время она заметила, что нынешний кризис дает шанс среднему классу. «Я уверена, что у нас будет изменение наших олигархических элит – потому что далеко не каждый сможет сохранить и объемы, и темпы, и сам состав своих финансово-промышленных групп. В то же время, средний класс – малое и среднее предпринимательство – те люди, которые максимально адаптированы, которые смогут быстро ориентироваться в изменяющихся рынках, и находить новые ниши. Именно для них сегодня будет шанс сформировать и выстроить рыночные отношения по-новому», - убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.