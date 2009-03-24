В Украине будет сыро и пасмурно

В ближайшие дни на территории Украины сохранится влажная и пасмурная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 25 марта, облачно с прояснениями. В западных, северных и Винницкой областях небольшие осадки (ночью местами), в Карпатах умеренные осадки. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, на западе отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла; в Карпатах на протяжении времени 1-6° мороза.

На остальной территории осадки преимущественно в виде дождя (в Крыму и Приазовье небольшой дождь), днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях местами сильные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°, в центральных областях 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Небольшие осадки (ночью местами). Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в области 0-4° мороза, днем 1-6° тепла, в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.