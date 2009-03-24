Взрыв в Донецке: ранена женщина, повреждены две иномарки

В Донецке в результате взрыва неустановленного устройства пострадала женщина.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в 19.10 23 марта, во дворе дома по пр. Б. Хмельницкого в Ворошиловском районе города, произошел взрыв неустановленного устройства. В результате получила непроникающее осколочное ранение передней брюшной стенки 37-летняя женщина, которая в момент взрыва проходила мимо.

Кроме того, взрывом были повреждены два автомобиля - «Мазда», стоявшая во дворе и проезжавший мимо «Мерседес». Водитель и два пассажира, находившиеся в «Мерседесе», не пострадали.

По данному факту следственным управлением Донецкого горуправления милиции возбуждено уголовное дело по признакам ст.15, а также ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Ведется следствие.