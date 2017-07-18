В Днепре разобрали единственный в городе "дом с атлантами"

В Днепре разрушили легендарный "дом с атлантами", расположенный на центральном проспекте Дмитрия Яворницкого, 43. На месте здания, часть которой была построена во второй половине XIX века, теперь гора кирпичей и остатки конструкции, пишет Радио Свобода.

По словам местных краеведов, это была уникальная постройка, которая имела историческое значение: единственный в городе дом со скульптурами атлантов. По их данным, точный год постройки здания неизвестен, однако известно, что первые два этажа возвели во второй половине XIX века, а верхние два надстроили в 30-50-х годах ХХ века.

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По словам работников строительной площадки, с которыми Радио Свобода пообщалось в понедельник, здание находилось в частной собственности. На его месте возведут новый многофункциональный комплекс.

По словам работников, скульптуры атлантов с фасада сняли и передадут в Национальный исторический музей имени Яворницкого, а на фасаде нового здания планируют установить их копии, сделанные из современных материалов.

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Работники стройплощадки отказались показать скульптуры атлантов, заявив, что "пытались снять их с фасада осторожно", зато продемонстрировали образцы исторического кирпича XIX века, из которого, по их словам, были построены нижние этажи здания.

На запрос Радио Свобода в Днепропетровском городском совете в понедельник ответили, что здание сейчас в коммунальной собственности не находится, оно была выведена из реестра памятников решению Министерства культуры Украины 2010 года.