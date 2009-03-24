Курс доллара на межбанке
10:50, 24 марта 2009Общество
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,2100/8,3300 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2450/0,2500, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,1465/11,3235. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3584/86 (понедельник – 1,3702/04).
В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,7000/7,9000.
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