Проблемные банки: хроника событий

«Дело» узнало, под какие проценты в проблемных банках можно переоформить депозит.

Укрпромбанк

Вчера Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перевел Укрпромбанк с категории постоянных участников в категорию временных. В связи с этим возврат депозитов, которые будут открыты в финучреждении с 20 марта 2009 года, Фондом гарантирован не будет. В то же время действующие депозитные договоры, которые будут продлеваться после этой даты «по принуждению» (так как с началом работы временной администрации введен мораторий на требования кредиторов банка, в том числе и вкладчиков), останутся под защитой ФГВФЛ. Но только если условия договора не изменятся.

Финучреждение принимает и переоформляет депозиты максимум под 22% годовых в гривне, 14% — в долларе и 12,5% — в евро.

Трансбанк

Банк пока является постоянным участником Фонда гарантирования вкладов, поэтому все его депозиты, в том числе и переоформленные на новых условиях, подлежат гарантии. Вклады, срок которых закончился, учреждение предлагает либо пролонгировать (в таком случае процентные ставки составляют 24% годовых в гривне и 14% в долларе), либо переоформить (в таком случае клиент заработает 25% годовых в гривне и 14,5% в долларе).

Правда, для того чтобы пролонгировать вклад, необходимо прийти в банк в день окончания срока договора. «Если клиент придет позже, то мы ему можем предложить только переоформление», — объяснили сотрудники финучреждения. Проценты по вкладу присоединить к телу депозита нельзя, они остаются на текущем счету.

Родовид Банк

Временная администрация пока не разрешает совершать какие-либо выплаты. Поэтому получить вклад, проценты по нему, зарплату или пенсию невозможно ни в кассе банка, ни в банкоматах. Продлить вклад, срок которого истек, также невозможно. Точного времени, когда будет принято решение о возобновлении выплат, в финучреждении не сообщают.

Вместе с тем в Родовид Банке существенно снизились процентные ставки по привлекаемым депозитам. Сейчас максимальные процентные ставки по депозитам в банке составляют 18% в гривне, 10% в долларе и 9% в евро. Еще в ноябре прошлого года учреждение привлекало депозиты под 21-24% годовых в гривне и 13-17% в долларе.

«БИГ Энергия»

В банке предлагают не продлевать вклад, так как ставка в таком случае будет минимальная — 12% годовых в гривне. Переоформить новый вклад можно на полгода, процентная ставка в гривне составит 17%, в долларе — 12% годовых. В учреждении советуют переоформлять вклад, так как новые вклады пока еще подпадают под гарантии ФГВФЛ.

Захидинкомбанк

Проценты по депозитам в банке выплачивают, но очень небольшими частями — не более 250 гривен в месяц. Депозит, срок которого закончился, можно продлить. Процентные ставки в гривне на 3 месяца составляют 17%, на полгода — 18% и на 13 месяцев — 20% годовых. В евро — 7%, 9% и 12% соответственно. В долларах финучреждение вкладов не принимает.