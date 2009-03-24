Сначала Тараса Бульбу хотели сделать похожим на Богдана Ступку

В Полтавской области откроют памятник герою одноименного произведения Николая Гоголя Тарасу Бульбе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета Комсомольcка.

По ее данным, памятник Т.Бульба откроют 1 апреля к 200-летию со дня рождения Гоголя. Скульптурная композиция создана на спонсорские средства и откроется в селе Келиберда вблизи города Комсомольск.

«Скульптура изображает Т.Бульбу сидящим на берегу Днепра, а рядом с ним пасется его конь. Автор композиции - народный художник Украины, председатель Национального союза художников Владимир ЧЕПЕЛИК. Сначала образ Т.Бульбы хотели слепить похожим на Богдана СТУПКУ, который сыграл Тараса в одноименном фильме, но потом решили создать собирательный образ украинского казака», - сказано в сообщении пресс-службы.