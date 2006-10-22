Мэр Сум срочно созывает общегородское Вече

Городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ заявил о намерении срочно созвать 23 октября общегородское Вече, на котором должны найти выход с кризисной ситуации, сложившейся вокруг полигона городского мусоросвалки вблизи села Верхняя Сыроватка. По его данным, в настоящее время в Сумах накопилось около 10 тысяч кубических метров, или до 6 тысяч тонн невывезенного мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Сум обнародовал перед представителями СМИ свое обращение к местным жителям, в котором призвал с пониманием отнестись к проблеме, которая несет в себе угрозу экологического коллапса для областного центра.

Как сообщал УНИАН, в связи с проведением территориальным обществом села Верхняя Сыроватка бессрочной акции протеста против размещения полигона твердых бытовых отходов на землях государственного запаса на территории Верхньосыроватского сельского совета Сумского района Сумской области, с территории Сум от 16 октября прекращен вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), что может привести к экологической и эпидемиологической катастрофе.

19-20 октября на внеочередной сессии Сумского горсовета депутаты рассматривали единственный вопрос - о чрезвычайной экологически опасной ситуации, сложившейся в городе в связи с препятствием жителями села Верхняя Сыроватка на последующую эксплуатацию и закрытие усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов.

На сессии было принято решение делегировать депутатов горсовета для проведения общего с депутатами сельского совета опроса жителей села на предмет их отношения к завершению эксплуатации и закрытия полигона ТБО. За результатами проведенного в субботу сельского “референдума”, до 80 процентов крестьян высказались против продолжения использования старого полигона.

Как сообщал УНИАН, жители Верхней Сыроватки продолжают пикетирование полигона. Именно таким действенным способом крестьяне пытаются убедить власть в своей решительности, обустроив лагерь, напоминающий революционный городок - очаг, палатки и убедительные лозунги. По их убеждению, сооружение нового полигона для мусора это - путь ко второму Чернобылю.