Власти Житомира подпишут Меморандум о взаимодействии с общественными организациями, в которые входят участники АТО

14:06, 04 июля 2017
Общество
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Власти Житомира принял решение о подписании Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве с общественными организациями, в состав которых входят участники антитеррористической операции.

zt-rada.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты городского совета 4 июля поддержали проект решения о подписании Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве с общественными организациями, в состав которых входят участники АТО.

Общественные организации обратились с такой инициативой к руководству города, чтобы наладить сотрудничество в сферах социально-правовой защиты участников боевых действий и их семей, патриотического воспитания молодежи, и тому подобное.

Среди подписантов Меморандума: ВПГО «Областной союз участников и ветеранов АТО «ВОСТОК» в г. Житомире и Житомирском районе,  «Житомирский городской союз ветеранов афганской войны» и другие.

Напомним, в Житомире специально созданная рабочая группа будет изучать вопрос о выделении земельных участков под строительство жилья для участников АТО.

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