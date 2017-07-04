Власти Житомира подпишут Меморандум о взаимодействии с общественными организациями, в которые входят участники АТО

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты городского совета 4 июля поддержали проект решения о подписании Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве с общественными организациями, в состав которых входят участники АТО.

Общественные организации обратились с такой инициативой к руководству города, чтобы наладить сотрудничество в сферах социально-правовой защиты участников боевых действий и их семей, патриотического воспитания молодежи, и тому подобное.

Среди подписантов Меморандума: ВПГО «Областной союз участников и ветеранов АТО «ВОСТОК» в г. Житомире и Житомирском районе, «Житомирский городской союз ветеранов афганской войны» и другие.

Напомним, в Житомире специально созданная рабочая группа будет изучать вопрос о выделении земельных участков под строительство жилья для участников АТО.