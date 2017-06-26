Холодницкий подозревает, что его прослушивают
Прокурор отметил, что его охрана регулярно проверяет кабинет на предмет возможного несанкционированного "прослушивания".
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что его мобильный телефон прослушивают.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZIK, передает "Украинская правда".
"Думаю, что да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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По мнению руководителя САП, его телефон могут прослушивать много правоохранительных органов.
Холодницкий сообщил, что номер телефона он не менял с 2006 года.
Прокурор добавил, что его охрана регулярно проверяет кабинет на предмет возможного несанкционированного "прослушивания".
Как сообщал УНИАН, в России создали систему для прослушки мобильных телефонов в офисах.