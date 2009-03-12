У Луценко есть зацепки в деле о взрыве гранаты в Киеве

Вчерашний взрыв гранаты в помещении СЭС железнодорожного вокзала Киева может быть связан с попыткой устранить неугодного чиновника для сохранения бизнес-интересов определенных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сказал министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Не единственная, но главная версия следствия, - это попытка устранить чиновника, который неоднократно в письменном виде просил перебрать на государство функции дезинфекции вагонов», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, этому человеку несколько посетителей неоднократно угрожали за это. И в момент, когда он проводил совещание, где собирались наработать такое предложение для Министерства транспорта, в него была брошена граната, сказал Ю.ЛУЦЕНКО. «Потому эта, очевидно, важная должность для определенных людей, которые таким криминальным способом пытаются сохранить свой бизнес», - добавил он.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, следствие имеет в своем распоряжении как зацепку марку автомобиля, из которого вышел злоумышленник, отпечатки пальцев этого человека, которые отвечают имеющимся в картотеке МВД. “Так что есть шанс на раскрытие этого чрезвычайно резонансного преступления”, - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 11 марта неизвестный бросил гранату в здание санэпидемстанции по улице Фурманова, 3/8 в Киеве, в результате чего 7 человек получили ранения.