Сколько украинцев готовы выйти на улицы (опрос Центра Разумкова)

Подавляющее большинство граждан Украины считают, что события в государстве развиваются в неправильном направлении, ощутили на себе влияние экономического кризиса, в результате чего протестные настроения в обществе возросли почти вдвое по сравнению с декабрем 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил директор социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Андрей БЫЧЕНКО, обнародовав на пресс-конференции в Киеве результаты опроса мнения граждан Украины о власти, политиках и ситуации в государстве.

Анализ полученных результатов засвидетельствовал, что лишь 4% респондентов считают, что ситуация в Украине развивается в правильном направлении. Однако 85,3% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Эти показатели, по словам эксперта, не изменились с декабря прошлого года, и с одной стороны являются хорошими, поскольку свидетельствуют хоть о какой-то стабильности, а с другой – плохими, поскольку стабилизировались на очень низком уровне.

Очень незначительную поддержку опрошенные выразили центральным органам власти. Так, работу правительства не поддерживают 63,7% опрошенных, Верховной Рады - 70,3%, Президента - 72,7% и Нацбанка - 74,9%. Самый высокий уровень полной поддержки люди предоставили деятельности правительства (2,2% респондентов), немного меньше – Президенту (2%), совсем мало – Нацбанку (0,9%) и менее всего – Верховной Раде (0,6%).

Подавляющее большинство опрошенных (83,2%) также подтвердили, что экономический кризис коснулся их лично, в то время как в декабре 2008 года таких было почти на 10% меньше (73,8%). Среди последствий, которые больше всего повлияли на их жизнь, респонденты назвали рост цен и тарифов (68,5% всех опрошенных), снижение уровня доходов (44,8%), уменьшение уверенности в завтрашнем дне (43,7%) и ухудшение качества питания (39,4%).

Как следствие, почти вдвое, с декабря прошлого года, увеличилось количество респондентов, готовых принять участие в акциях протеста. В частности, хотя бы в одной из законных форм протеста (митинги, демонстрации, забастовки и тому подобное) - 42,2% (в декабре – 26,6% опрошенных), хотя бы в одной из незаконных форм протеста (несанкционированные митинги, блокирование движения транспорта и тому подобное) - 23,8% (в декабре - 17,5%).

В то же время не склонны принимать участие ни в одной из форм протеста 46,8% опрошенных (в декабре - 58,6%).

Опрос мнения граждан Украины о власти, политиках и ситуации в государстве проведен социологической службой Центра Разумкова с 27 февраля по 5 марта. Были опрошены 2012 респондентов в возрасте от 18 лет в 129 населенных пунктах всех областей и АР Крым. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.