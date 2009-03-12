Журнал «Главред» победил в конкурсе на лучшую обложку

Сайт Marketing Media Review объявил победителя конкурса дизайна печатных журналов «обложка года». В конкурсе победил журнал «Главред» (холдинг «Главред-медиа»).

Обложки журнала «Главред» 8 раз становились победителями промежуточных этапов – «Обложками месяца» (кроме марта, мая, августа и сентября, когда побеждали «Український Тиждень». «Новинар», «Комментарии» и «Статус. Экономические известия»).

Обложки-победители всех месяцев можно увидеть здесь.

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