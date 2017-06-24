Подозреваемый в госизмене полковник Безъязыков объявил голодовку

Освобожденный из плена «ДНР» и ныне подозреваемый в государственной измене полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков объявил бессрочную голодовку в Лукьяновском СИЗО.

Об этом в Громадському сообщила жена заключенного Маргарита Кушнирова.

«Действительно так, он объявил голодовку. Но не только он. Там еще и бойцы «Торнадо» и другие люди тоже», — сказала она.

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По словам жены Безъязыкова, он был и раньше готов к этому, но надеялся на открытый и честный суд.

«Мы надеялись, что дело в суде будет рассматриваться открыто, и что все будет делаться так, как это должно быть. Мы готовы к открытым заседаниям, к СМИ. Мы хотели разбираться и хотим до сих пор. Хотим, чтобы СМИ и украинцы имели возможность увидеть тех свидетелей, пусть они доказывают открыто, что была якобы государственная измена», — сказала Кушнирова.

Она не знает, есть ли врач в СИЗО, и следит ли он за здоровьем мужа. Также Кушнирова добавила, что состояние здоровья ее мужа не разрешает объявлять голодовку, «но он упрямый, его убедить трудно».

«Никто даже не знает, есть ли он (врач — ред.) там. Я хотела передать ему медицинскую книжку, потому что врач говорил, что нужно чтобы он наблюдал за состоянием здоровья, но СБУ почему-то у меня ту книжку забрали», — сказала Кушнирова.

По ее словам, она в последний раз видела Безъязыкова в начале мая.

«Сейчас вторая адвокат по этому делу на следующей неделе будет пытаться попасть к моему мужу и будет отговаривать (от голодания — ред). Мы сейчас договорились, если ему становится плохо, то он прекращает голодовку», — отметила жена.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева 14 декабря 2016 года избрал для полковника Вооруженных сил Украины Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве с террористами "ДНР", меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокурор Олег Пересада сообщил, что Безъязыкова будут держать в следственном изоляторе СБУ.

СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков и собирал информацию о силах АТО. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Боевики удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.