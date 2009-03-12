"ПриватБанк" заявил, что снова увеличит уставный капитал

КБ "ПриватБанк" заявил о намерении увеличить уставный капитал на 1 млрд. гривень - до 7,8 млрд. гривень. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в среду в прессе.

Как сообщалось, "ПриватБанк" уже заявлял о намерении рассмотреть 21 апреля т.г. на собрании акционеров вопрос об увеличении уставного капитала на 1,126 млрд. грн. - до 6,811 млрд. грн. Увеличение планируется за счет направления прибыли на начисление дивидендов с последующим их направлением на увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинала одной акции акций с 134,45 грн. до 161,08 грн. При этом общее количество акций, на которые распределен уставный капитал, не изменится и останется на уровне 42 282 500 штук простых именных акций.

В обнародованном в среду сообщении банк заявляет о намерении дополнительного выпуска 6 208 100 штук акций номинальной стоимости одной акции 161,08 гривень.

После проведения допэмиссии уставный капитал банка будет составлять 7 млрд. 810,866 млн. грн. и будет распределен на 48 490 600 штук простых именных акций номинальной стоимостью одной акции 161,08 грн.

Вопросы об увеличении уставного капитала за счет допэмиссии будет рассмотрен на собрании акционеров 30 апреля т.г.

На этом же собрании акционеры "ПриватБанка" планируют рассмотреть вопрос о реорганизации из ЗАО в публичное акционерное общество.