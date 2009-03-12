Мировые цены на нефть значительно снизились
00:55, 12 марта 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 11 марта на ведущих нефтяных биржах значительно понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,40 (-2,56) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 42,33 (-3,38) долл./барр.
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