Мировые цены на нефть значительно снизились

00:55, 12 марта 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 11 марта на ведущих нефтяных биржах значительно понизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,40 (-2,56) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 42,33 (-3,38) долл./барр.

 

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