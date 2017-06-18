В центре Киева начались стычки полиции и противников Марша равенства, взорвали петарду

В центре Киева начались стычки полиции и противников Марша равенства. Об этом сообщает "112 Украина".

Полицейские на лошадях пытаются не допустить противников Марша равенства к колоне Марша.

Противники Марша взорвали петарду.

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Участники «Марша равенства» изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия. Полиция следит за правопорядком в местах проведения всех акций и проводит превентивные меры для обеспечения безопасности всех участников, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"За несколько минут до начала движения Марша равенства полиция взяла в кольцо противников Марша. Противники поняли, что участники Марша сменили маршрут и пытались прорвать кольцо, было несколько попыток. Но конная полиция им не дала пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону дома учителя. Во время этих попыток взорвали петарду или взрыв пакет, взрыв был достаточно сильный, но никто не пострадал. Стычки были 3-4 минуты. После этого попыток порваться больше не было", - передает корреспондет "112 Украина".

"Колонна участников "Марша равенства" отправилась в направлении улицы Крещатик. По предварительным подсчетам, участие в мероприятии принимают около 2500 человек", - написала в Facebook спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Также один из противников Марша равенства один пытался остановить колону. Полиция пресекла эти попытки.