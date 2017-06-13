На Prozorro продают завтрак с заместительницей Авакова, которая прославилась пикантными фото

На сайте государственных публичных закупок ProZorro появился необычный лот – завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой, которая в свое время «прославилась» пикантными фото в сети.

Соответствующая информация опубликована на сайте «Prozorro.продажи».

«Заместитель министра МВД по евроинтеграции присоединилась к благотворительным аукционам #реформаторнапрозорро и приглашает на завтрак. Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии. Период реализации - в течение месяца после аукциона по предварительной договоренности сторон. Для 1 человека», – говорится в аннотации к лоту.

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Начальная цена лота – 100 гривен.

Сама Деева на своей странице в Facebook заявила, что с удовольствием поддержит благотворительный аукцион.

«Меня не оскорбляет уровень дискуссии в комментах. Он лишь подтверждает правильность выбранного нами курса на прекращение дискриминации и любого ее проявления. Всегда можно лить грязь, а можно просто сделать доброе дело и спасти жизнь ребенка. Выбор всегда за вами», – написала чиновница.